woensdag, 21 september 2016

College van Smallingerland overleeft motie Drachten - Het college van B en W van Smallingerland heeft gisteren een motie van afkeuring overleefd van een groot deel van de oppositie. In het spoeddebat over de grondprijzenkwestie in de wijk Vrijburgh bleven de vier coalitiepartijen én de eenmansfracties FNP en GroenLinks achter het college staan. Op 5 juli diende oppositiepartij CDA een motie in om de grondprijzen te verlagen. De motie werd destijds ontraden door wethouder Nieske Ketelaar en werd ook verworpen door de raad. Later bracht de gemeente zelf naar buiten dat de grondprijzen toch waren verlaagd. Dat besluit bleek te zijn genomen op 1 juni, ruim voor indiening van de motie. De oppositiepartijen hadden eerder in antwoord op een mondelinge vraag al excuses gekregen van Ketelaar. Nadat het gemeentebestuur met extra antwoorden kwam, vroegen ze alsnog het spoeddebat aan. Wethouder Jos van der Horst - Ketelaar zit sinds vorige week ziek thuis - ging gisteren namens het college nogmaals door het stof. De SP’er zei dat niemand van de collegeleden bij de besluitvorming doorhad dat het om een forse prijsverlaging ging. ,,Aanpassing grondprijzen conform de lopende markt, stond op het stuk. Er stond niet dat het een verlaging was en er stond geen uitroepteken bij." Geen van de collegeleden vond het nodig om het stuk te behandelen tijdens de collegevergadering en het besluit werd een hamerstuk. ,,Dat is zeer gangbaar, omdat we niet alles kunnen behandelen. Achteraf kunnen we concluderen dat dit een te simpele redenering is geweest." De oppositie - onder aanvoering van Jan Groen (CDA) en Yntze de Vries (ELP) was daar ontstemd over. Groen stelde vraagtekens bij het feit dat niemand van de collegeleden bij de besluitvorming doorhad dat het om een controversieel onderwerp ging. ,,Gezien de vele discussies in de raad kunnen ze het belang van het onderwerp niet gemist hebben. Of wordt de gemeente bestuurd door het ambtelijk apparaat?" Fred de Groot (Smallingerlands Belang) wees erop dat met de aanpassing van de prijzen bijna 1,5 miljoen euro gemoeid is. ,,Dan moet er bij de collegeleden toch een lichtje gaan branden? Of laat men de stukken passeren zonder te weten wat men laat passeren?" ELP’er De Vries: ,,Wat hebben wij allemaal meer gemist, als het geheugen zo van korte duur is?" Op die laatste opmerking reageerde wethouder Van der Horst geprikkeld. Hij zei dat De Vries deze vraag moest terugnemen. ,,Het gaat hier uitsluitend over de grondprijzen." Na een korte schorsing dienden CDA en ELP de motie van afkeuring in, samen met mede-oppositiepartijen VVD en Smallingerlands Belang. In de motie stond dat in het bijzonder het handelen van wethouder Ketelaar werd afgekeurd. De coalitiepartijen namen genoegen met de excuses. ,,Als iemand door het stof gaat en zijn excuses aanbiedt, reken maar dat die dan beterschap wil", zei Ramon Vos (SP). D66, ChristenUnie en PvdA sloten zich daarbij aan. Ook twee oppositiepartijen, de eenmansfracties GroenLinks en FNP, steunden de motie niet. ,,Ek wethâlders binne minsken. En minsken meitsje fouten", verwoordde Durk Oosterhof (FNP).

