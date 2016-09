Regio woensdag, 21 september 2016

Nieuwe katoenen 'eco-tasje´ van Heerenveense kerk Heerenveen - De protestantse wijkgemeente Trinitas in Heerenveen heeft weer iets nieuws ontwikkeld om te laten zien dat zij een Groene Kerk wil zijn. Onder de merknaam 'Mijn Trini-TASje´ zijn kantoenen zakjes genaaid in twee formaten. Ook is een gebaksdoosdrager ontworpen. Het is het vervolg op actie van vorig jaar september toen een eigen bigshopper Trini-TAS ontwikkeld werd om het gebruik van plastic tassen terug te dringen. Met het Trini-TASje richt de kerk zich nu op het gebruik van de dunne plastic zakjes van onder meer de supermarkten. De afgelopen weken is een groep vrouwen actief geweest in het Grand Café van Trinitas. Daar werden de katoenen zakjes genaaid. De stoffen werden gedoneerd door naaiateliers, stoffenwinkels en veel particulieren. Het betreft hergebruik van deze katoenen stoffen, want anders werd het weggegooid. Het resultaat is een groot aantal zakjes in veel gevarieerde stoffen. ,,Ze kunnen worden meegenomen naar de supermarkt, groente en fruit er in, afwegen en naar de kassa. De kassičres worden vast blij van de vrolijke zakjes. Het gebruik geeft geen problemen", weet ds. Jan van der Veen. Trinitas is een van de kerken in Nederland die het keurmerk Groene Kerk mag dragen. De tasje zijn ook te bestellen via Facebook: MijnTriniTAS

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties