Economie woensdag, 21 september 2016

Friese brouwerij Grutte Pier wint gouden keurmerk Aldtsjerk - De tripel van de Friese bierbrouwerij Grutte Pier uit Aldtsjerk heeft bij de World Beer Awards een gouden keurmerk gekregen. De jury kroonde de tripel bovendien tot landswinnaar, waardoor Grutte Pier vrijdag meedingt naar de Europese en daarna mogelijk de mondiale titel. De brouwerij is groeiende en wil volgend jaar deels naar Groningen verhuizen om de productie te vergroten. Vorig jaar kreeg de tripel (een blond bovengistend speciaalbier) van Grutte Pier bij de prestigieuze World Beer Awards het zilveren keurmerk, destijds het hoogste van alle Nederlandse inzendingen. Dit jaar werd het goud. Omdat het juryrapport nog niet gepubliceerd is moet mede-eigenaar Frans Filius gissen naar de motivering. ,,In een jaar gebeuren veel dingen en we worden als brouwerij steeds beter", meldt Filius. ,,We passen steeds kleine dingen aan." Een voorbeeld van zo’n aanpassing is de nieuwe procedure voor vergisting, legt Filius uit. ,,Vroeger deden we dat tien dagen lang, nu vijf. Daardoor is de smaak verbeterd; iets frisser en fruitiger. Ook is het bier minder troebel dan vorig jaar. Dat was vorig jaar volgens de jury een verbeterpunt." De jury verkoos de tripel tot landswinnaar van Nederland. Daardoor doet de tripel vrijdag mee voor de prijs voor beste tripel van Europa. Daarna volgt mogelijk nog een strijd om beste tripel van de wereld. ,,Ze zijn behoorlijk streng", meldt Filius over de jury van bierkenners. ,,Sommige bieren krijgen bijvoorbeeld wel goud, maar zijn niet goed genoeg om tot landswinnaar uitgeroepen te worden." Uitbreiding Grutte Pier werd twee jaar geleden opgericht en het bier wordt gebrouwen in huurbrouwerij Admiraals BierBrouwerij in Aldtsjerk. Het bier is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Filius: ,,Dit jaar brouwen we veertig- tot vijftigduizend liter. Maar volgend jaar willen we dat verdubbelen." Om de verdubbeling te halen moet de brouwerij de productie deels verhuizen. Filius: ,,We brouwen volgend jaar een deel bij brouwerij Bax Bier in Groningen. Daardoor gaat het Friese er wel een beetje van af. Maar de brouwerij zit aan de Friesestraatweg en in de tijd van Grutte Pier was Groningen nog een beetje Fries."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties