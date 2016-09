Regio dinsdag, 20 september 2016

Broekster jeugd geeft visie in Den Haag Broeksterw‚ld - Het was gisteren een dag om nooit te vergeten voor de leerlingen van groep 7/8 van cbs De Wel in Broeksterw‚ld. Na een busrit naar Den Haag presenteerden ze hun ideeŽn voor een beter Nederland in het parlementaire ontmoetingscentrum Dudok. De leerlingen waren er op uitnodiging van de organisatie Pimp de Troonrede. Dat is eigenlijk een wedstrijd voor middelbare scholieren, maar meester Willem Riemersma vond zijn leerlingen slim genoeg om ook mee te denken. In duoīs mochten ze een probleem aankaarten en er een oplossing voor bedenken. Zo bedacht een tweetal dat het heel belangrijk is om goed voor ouderen te zorgen, maar ook voor de vrijwilligers die hen helpen. Met geld en aandacht. Ze hadden ook wel ideeŽn over hoe dat betaald moest worden: ,,Ut de skatkist fan īe kening en fan jild fan rommelmerken. Moai no, sa binne bern", aldus Riemersma. Een ander bedacht dat zijn plan gefinancierd kon worden door te bezuinigen op planetenonderzoek. De leerkracht maakte van alle ideeŽn een filmpje van zeven minuten en stuurde die op naar de jury. Het initiatief leverde de Broeksters de originaliteitsprijs op, met bijbehorend certificaat en een presentje voor alle 26 leerlingen. Ook werden ze uitgenodigd hun filmpje te komen tonen in het perscentrum Dudok. De organisatie meldde gisteravond dat de film indruk maakte. De Broekster scholieren mochten ook een publiekswinnaar kiezen uit de finalisten van Pimp de Troonrede. Lees verder in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 september 2016

