Regio dinsdag, 20 september 2016

Burgemeester deelt zorgen van azc-bewoners Burgum - Burgemeester Wilma Mansveld van Tytsjerksteradiel deelt de zorgen van azc-bewoners in Burgum over de manier waarop uitzettingen verlopen. Ze zal die zorgen overbrengen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek, zei ze gistermiddag. Mansveld reageerde op de uitzetting van een Afghaanse man en vrouw en hun eenjarig kind uit het asielzoekerscentrum in Burgum. Bij die uitzetting raakte de 25-jarige man vrijdagochtend gewond. De man weigerde mee te gaan met de vreemdelingenpolitie, die daarna een stroomstootwapen zou hebben gebruikt. Zo´n zestig azc-bewoners demonstreerden vervolgens bij het gemeentehuis tegen de gewelddadige uitzetting. Mansveld bezocht het azc gistermorgen. Dat bezoek stond al gepland, maar kreeg door het incident van vrijdag een ander karakter. ,,Ik zou een rondleiding krijgen en kennismaken met de bewoners. In plaats daarvan hebben zij een brief voorgelezen waarin zij hun zorgen hebben geuit over wat er vrijdag is gebeurd." Mansveld neemt het voor de bewoners op. ,,Wij beschouwen de azc-bewoners als volwaardige leden van onze gemeenschap. De bewoners moeten zich veilig voelen, net als alle andere inwoners van Tytsjerksteradiel. Voor asielkinderen is het belangrijk dat ze zonder angst opgroeien. Daarom heb ik moeite met de manier waarop asielzoekers worden uitgezet. Dat zijn zeker voor kinderen traumatische gebeurtenissen." Lees verder in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 september 2016

