Sport dinsdag, 20 september 2016

Afscheid nemen is als een beetje sterven Partir, c“est mourir un peu. Afscheid nemen is een beetje sterven. Kijk Johan van der Meulen, koning van de 103e Oldehovepartij, in zijn ogen en zie hoe moeilijk hij het heeft. ,,Ik kom fźst werom op de keatsfjilden, mar noait mear sil ik der werklik ūnderdiel mear fan śtmeitsje. En dat docht ferskriklik sear." Edward Jorna Op een jaartje Belgiė na was de Wāldman veertien jaar lang een vast gezicht binnen het keurkorps. En nu, nu vrienden, familie, collega“s, bewonderaars en kaatsliefhebbers zijn hand schudden, hem kussen, nu is daar het besef. Stop. Einde carričre. Met de mensen flitsen ook de verhalen, de hoogte- en de dieptepunten voorbij. Hoe mooi was de vijfde woensdag van juli in 2006 toen hij samen met Taeke Triemstra en Kor Zittema op “t Sjūkelān won? ,,Foar śs alle trije de earste kear PC-winst." Mooier zou het nooit worden Maar ook: onderweg naar het einde verloor hij zijn beide ouders. 32 jaar is hij nu. En wat doet hij het eigenlijk nog graag, wat haalt hij nog veel plezier uit ballen die het vijandelijke perk pijn doen. ,,Hie it seizoen śt fyftjin partijen bestien, dan hie ik... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

