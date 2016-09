Regio dinsdag, 20 september 2016

Vijfduizend mensen willen Fries leren Groningen - Voor de online cursus Fries die komende maandag start bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben zich bijna vijfduizend mensen aangemeld. Dat zegt Gerbrich de Jong, projectcoördinator en hoofddocent van de cursus. Het grootste deel van de aanmeldingen - ongeveer 1500 - komt uit Nederland. Dat aantal liep vooral op in de zomer, toen de cursus nationaal media-aandacht kreeg. Vanuit het Verenigd Koninkrijk hebben zich ongeveer duizend mensen aangemeld voor de cursus. De Jong denkt dat dit relatief grote aantal mede komt doordat het platform waar de RUG de cursus aanbiedt, het bedrijf Future Learn, van oorsprong Brits is. ,,Daardoor is de website in dat land goed bekend." Ook speelt wellicht mee dat de RUG het Fries promootte als een taal die dichtbij het Engels ligt. Lees verder in het Friesch Dagblad van 20 september 2016

