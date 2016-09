Sport dinsdag, 20 september 2016

Bruinsma met vijf plakken 'koningin´ van zwembad Rio de Janeiro - De Friese paralympische delegatie keert morgen terug in ons land met dertien medailles in de bagage. Zwemster Liesette Bruinsma uit Wommels mocht zich met vijf plakken, waarvan twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles, de koningin van het zwembad noemen. ,,Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt, maar het moet altijd nog gebeuren. Je hebt ze pas als je ze alle vijf om je nek hebt hangen." De Friezin werd op de voet gevolgd door wielrenster Alyda Norbruis (Ureterp) en amazone Rixt van der Horst (Grou) met elk drie plakken. Wielrenner Tristan Bangma (Donkerbroek) pakte goud en zwemmer Olivier van der Voort (Elsloo) een zilveren plak. Alleen de teamsporters van de Friese delegatie, die bestond uit acht paralympiërs, pakten geen eremetaal. Stefan Boersma (Joure) en Teddy Witjes (De Knipe) werden met het CP-voetbalteam vierde en volleybalster Hong Zhao (Sneek) zesde. TeamNL legde in Rio de Janeiro beslag op 62 medailles. De vijftiende Paralympische Spelen leverden de Oranje-equipe 23 medailles meer op dan vier jaar geleden in Londen. In Rio was er zeventien keer goud, negentien maal zilver en 26 keer brons voor Nederland. Het zijn de succesvolste Spelen sinds 1988, toen Nederland 86 medailles pakte. De Paralympics werd vannacht afgesloten met de sluitingsceremonie in het immense Maracanastadion. De vlag van de Nederlandse delegatie werd gedragen door Alyda Norbruis uit Ureterp.

