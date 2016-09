Regio dinsdag, 20 september 2016

Vermilion overweegt proces tegen gemeente Opsterland Nij Beets - Vermilion Oil & Gas BV wil nog niet reageren op de weigering van een omgevingsvergunning voor de bouw van een proefboringsinstallatie bij Ripen 19 bij Nij Beets. Het bedrijf heeft het besluit in beraad. Vermilion wil twee boorkelders, twee funderingen voor boortorens, een hek, een toegangsweg en een straatkolk aanleggen. B en W van Opsterland wees vorige week een omgevingsvergunning af. Die was nodig omdat het bestemmingsplan de bouw van zo‚Äôn installatie niet toestaat. Op 280 meter van de locatie ligt namelijk een nieuw natuurcompensatiegebied. Vermilion-woordvoerder Fokke Jansma: ,,De komende zes weken gaan we kijken hoe we op de afwijzing zullen reageren. De juridische weg is een van de mogelijkheden." Volgens rijkswoordvoeder DaniŽlle Cardozo is dat de enige manier waarop de proefboring alsnog doorgang kan vinden. ,,Overrulen door het rijk van het collegebesluit is niet aan de orde."

