Fusie landbouwgiganten niet goed voor prijs en milieu De vorige week aangekondigde overname van Monsanto door Bayer krijgt allerminst de handen op elkaar in de landbouwsector en bij betrokkenen. Integendeel zelfs, ze vrezen een prijsopdrijvend effect door het grotere machtsblok en negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit. - Landbouworganisatie LTO zegt grote zorgen te hebben bij de machtsconcentratie die er op stapel staat. Volgens noordelijk akkerbouwwoordvoerster van LTO Tineke de Vries uit Hallum zullen de gevolgen op termijn ook voor de Friese boeren en consumenten merkbaar zijn. ,,Het heeft een grote invloed op de markten voor zaden en gewasbeschermingsmiddelen." De overname van de Amerikaanse zaadveredelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer werd vorige week woensdag beklonken. Monsanto is bekend van het ontwikkelen van zaden en bestrijdingsmiddelen die op elkaar zijn afgestemd. Afnemers hebben door de monopoliepositie van het bedrijf veel minder de mogelijkheid te kiezen voor andere zaden en middelen. Mededingingsautoriteiten in de VS en Europa zijn nog niet echt positief gestemd over de fusie. Ze kunnen de fusie nog afblazen. ,,Het wordt een machtsconcentratie van toch al machtige ondernemingen", illustreert De Vries. Ze denkt dat de fusie een prijsopdrijvend effect zal hebben voor de boer. Die kan dat waarschijnlijk niet altijd kan doorberekenen aan de consument. ,,Het is maar afwachten of de Europese versie van de ACM (Autoriteit Consument en Markt, red.) de fusie keert. Er wordt in dergelijke gevallen eigenlijk alleen maar gekeken naar het belang van de consument en dan ook nog enkel naar de prijs", weet De Vries. Ze verwijst naar de fusie van supermarkten Ahold en Delhaize. ,,Die fusie was in het belang van de consument. De kans op een goedkoper product werd namelijk groter. Wat de gevolgen zijn voor de boer, met een grotere marktmacht van de inkoper en een prijsdrukkend effect, doet niet ter zake." Lees verder in het Friesch Dagblad van 20 september 2016

