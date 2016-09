Sport maandag, 19 september 2016

Zwart vs Russchen: eerste veldslag op naam van LDODK Gorredijk - Honderden, misschien wel duizenden keren stonden André Zwart en Menno Russchen op de training van LDODK tegenover elkaar. Maar zaterdagavond was dat voor het eerst anders, toen Russchen in het zwart-rode DOS’46 shirt op bezoek kwam. Hij legde het, zowel persoonlijk als met zijn ploeg, af tegen zijn oude trainingsmaatjes: 22-18. Nathan Sprey ,,Hij is de enige speler van DOS’46 die op de fiets gekomen is", verzekerde de speaker bij de opkomst van Russchen. Een extra groot applaus was er van de vele toeschouwers voor de oud-speler van LDODK, die deze zomer de gewaagde overstap naar Nijeveen maakte. En op de fiets was hij inderdaad. ,,Dat kon mooi", kon hij nog enigszins lachen, ondanks het verlies. ,,Het was een bijzondere wedstrijd, je leeft toch anders toe naar dit soort duels. Ik was niet zozeer extra gespannen, maar het is wel speciaal. En hoewel je niet bewust bezig bent met dat je tegen je oude maatjes speelt, merk je het ongewild toch wel." De eerste slag was voor Russchen. In een zeer matige openingsfase maakte de Gorredijker uit een vrije bal de treffer van Betty Jansma ongedaan. Het zou zijn enige goal in de wedstrijd zijn. ,,Best goed gedaan toch?", lachte zijn directe opponent Zwart. ,,Zelf was ik niet bezig dat ik meer wilde scoren dan Menno of zoiets, je wilt van DOS’46 winnen. Maar langs de kant hoor je het wel veel, grappend dan van 'pak 'm aan’ en dat soort dingen." Zwart wist wat hij moest doen om Russchen uit te schakelen. ,,Hij heeft een grote stap naar achteren, dus je moet er echt bovenop zitten. Dat heb ik daarom dan ook gedaan." De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties