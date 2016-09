Sport maandag, 19 september 2016

Driftkikkertjes en jaarlijkse dip grootste vijanden van Feyenoord

Sporttribunaal

Winnen van Manchester United en PSV binnen vier dagen: Feyenoord is 'hotí. De selectie van Giovanni van Bronckhorst is ten opzichte van vorig jaar meer ervaren, kwalitatief breder en staat al vijf punten los in de eredivisie. Zijn de Rotterdammers dus de grote favoriet voor de titel?

Migchiel de Jong, internationaal schaakmeester en Ajax-supporter in hart en nieten: ,,Het klinkt vreemd, maar ik ben blij dat Feyenoord van PSV heeft gewonnen. Feyenoord zakt namelijk nog wel in dit seizoen. Ze zullen niet, zoals vorig jaar, zeven keer op rij verliezen, maar uiteindelijk denk ik dat de eindstrijd tussen Ajax en PSV gaat. Ik denk namelijk dat de druk van de supporters in Rotterdam op een gegeven moment te groot wordt. En als het bij Ajax gaat lopen en Ziyech haalt zijn oude niveau, dan denk ťn hoop ik dat Ajax de landstitel pakt."

Ronald Klos, korfbaltrainer bij Udiros en Feyenoord-supporter in hart en nieren:

,,Het is een lekker weekje als Feyenoord-fan, dat is weleens anders geweest. Alle ingrediŽnten zijn aanwezig om kampioen te worden. Een goede keeper, een degelijke verdediging, een sterke bank. Alles zit ook mee, als je naar de duels tegen United en PSV kijkt. De supporters zijn weer trots op Feyenoord, ik zie van alles voorbij komen op Twitter. Het enige risico is dat als het minder gaat, dat de driftkikkertjes op de bank zich gaan roeren. De Kramertjes en Bilals van deze wereld, die moet je rustig houden. Zolang je wint kunnen ze niets zeggen, maar bij een verlies is dat lastiger. Als dat lukt, heeft Feyenoord alles in huis om kampioen te worden. Al kun je dat eigenlijk pas over een duel of twintig ťcht zeggen."

Jacob Wassenaar, voormalig topkaatser en PSV-supporter in hart en nieren:

,,Ik had er een kratje bier op staan dat PSV zou winnen van Feyenoord, dus het verlies is voor mij dubbel zuur. Bij Feyenoord zit momenteel even alles mee, maar zij krijgen - net als de afgelopen jaren - weer een mindere periode. Zoals het nu gaat kunnen ze niet volhouden. Ajax is achterin te kwetsbaar voor de landstitel, al zullen ook zij vast lang meestrijden. PSV heeft de stabielste en de breedste selectie. Alleen voorin zit momenteel een mankement. We scoren te moeilijk, ondanks de vele kansen. Daar moeten ze misschien iemand voor halen of hopen dat Oleksandr Zinchenko zo goed is als iedereen beweert. Bij PSV raakt nu niemand in paniek en dat is een grote kracht, waardoor wij uiteindelijk weer bovendrijven."

