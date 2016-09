Regio maandag, 19 september 2016

Natuurclubs: bescherm de Noordzee boven Schier Schiermonnikoog - Het kabinet moet het zeegebied Borkumse Stenen, ten noorden van Schiermonnikoog op de grens met Duitsland, uitroepen tot beschermd natuurgebied. Dat vinden de Stichting Duik de Noordzee Schoon, het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. ,,Het gebied is uitzonderlijk door het grind, grote keien en velden van schelpkokerwormen die een natuurlijk Noordzeerif vormen", aldus de drie organisaties. Ze hebben de afgelopen week het gebied door duikers in kaart laten brengen. Het grind en de stenen dateren van de ijstijd en vormen het leefgebied voor veel vissen en andere zeedieren. De grootste bedreiging is de visserij die de zeebodem omwoelt. De organisaties willen daarom dat het kabinet deze natuur snel beschermt.

