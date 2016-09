Regio maandag, 19 september 2016

Tomke is twintig geworden, maar blijft Fryslâns bekendste peuter Oldeboarn - Een hele generatie groeide met hem op. Dankzij Tomke werd hun Friese woordenschat uitgebreid. Tomke is al twintig jaar een succes en om dit te vieren start vanaf vandaag de Tomkefeestweek. ,,It bliuwt in aardichheid om mei dit mantsje te wurkjen", zegt tekenaar Luuk Klazenga. ,,Ik fyn it sa knap dat der elke kear wer orizjinele ferhaaltsjes betocht wurde. Hy ferfeelt noait!" Tomke werd twintig jaar geleden uit de pen en het penseel van Klazenga geboren. De Afûk wilde graag peuters en kleuters in aanraking brengen met het Fries en richtte hiervoor samen met Omrop Fryslân, Bibliotheekservice Fryslân en het Cedin de Tomkewerkgroep op. Klazenga: ,,Ik krige fan de wurkgroep de fraach om in pjut fan tusken de trije en de fiif jier te tekenjen. Doe haw ik ferskate ûntwerpen opstjoerd, it fyfde waard útkeazen." Klazenga heeft het tekenen en illustreren zichzelf aangeleerd. Naast Tomke maakte hij in de jaren negentig tekeningen voor het Friese stripboek Tsjam. Tomke is zijn belangrijkste opdracht. ,,Foar de tillevyzje meitsje ik elke wike fyftjin grutte tekeningen mei wetterfêste stift en ekoline. Dêr bin ik dan saân trije dagen mei dwaande." Gemiddeld werkt Klazenga zo’n vier maanden per jaar volledig aan Tomke. Daarnaast maakt hij kleurplaten en knapt hij motoren op die hij weer doorverkoopt. De verhalen over Tomke werden vanaf de beginjaren geschreven door oud-peuterleidster Auk Peanstra die in juli dit jaar overleed. Zij schreef de verhalen de laatste jaren samen met Riemkje Hoogland. Klazenga: ,,De skriuwsters bepaalden hoe Tomke en syn freonen der útsjen moasten, mar ik hie ek wol in bytsje frijheid." Volgens Klazenga was er sprake van wederzijdse beïnvloeding. ,,Sa hie ik de trije krullen op syn holle betocht dêr’t letter wer it ferske Tomke mei dyn krol yn ‘t hier oer makke is." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

