maandag, 19 september 2016

Zonnepark in Garyp is project van de mienskip Garyp - ,,Het is een historische dag!" Gjalt Benedictus staat te stralen op het ge´mproviseerde podium bij It Griene Nest aan de Bosweg tussen Sumar en Garyp. ,,Dit is vanuit de mienskip ontstaan, en nu start de bouw officieel." Enkele tientallen mensen zijn afgekomen op de openingshandeling van wat het grootste zonnepark van FryslÔn gaat worden. In totaal worden er 27.000 zonnepanelen geplaatst op de voormalige grofvuilplaats aan de Bosweg. Die zijn goed voor de stroomvoorziening van zoĺn tweeduizend huishoudens. Het initiatief bij Garyp komt voort uit een dorpscommissie, die zich bezig hield met de leefbaarheid. Een aantal mensen, onder wie Gjalt Benedictus, omarmde het duurzaamheidsprincipe. Het toeval wil dat de familie Holwerda, eigenaar van de oude grofvuilstort waarop de zonneweide wordt gebouwd, op zoek was naar een herbestemming voor de grond. ,,We dachten aan een park en het idee voor een BMX-crossbaan kwam voorbij", aldus Tine Holwerda. ,,We wilden graag samenwerken met de Enerzjy Ko÷peraasje Garyp." Ook de gemeente en de provincie waren bereid hun medewerking te verlenen, zegt Benedictus. De Ener-zjy Ko÷peraasje zocht de samenwerking met GroenLeven voor de ontwikkeling van het park en het binnenhalen van de nodige subsidies. De investeringskosten voor de 27.000 panelen bedragen 7,5 miljoen euro. ,,Ex btw", aldus Benedictus. Dat investeringsbedrag is geheel gefinancierd met leningen. Maar om het park te laten draaien was ook een exploitatiesubsidie nodig van negen miljoen euro, afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. Door de kennis van GroenLeven en de medewerking van provincie en gemeente is het de Ko÷peraasje gelukt om die subsidie binnen te halen, aldus Benedictus. Ook een afnemer van de zonnestroom lijkt intussen gevonden te zijn: dat wordt waarschijnlijk Eneco. Wel blijft er voor de Ko÷peraasje een probleem over: netwerkbeheerder Liander. Om de stroom naar Burgum te krijgen, is een speciale kabel nodig. Liander wil daarvoor een bedrag van zoĺn vier ton hebben. Benedictus: ,,Dat is een tegenvaller, maar daar wilden we het project niet op laten mislopen." De Ko÷peraasje heeft het bedrag inmiddels betaald, maar de zaak is wel aanhangig gemaakt bij de Mededingingsautoriteit. Meeste stroom Behalve dat dit het grootste zonnepark van FryslÔn moet worden, is het park in Garyp ook om andere redenen bijzonder. Bijvoorbeeld door de opstelling van de panelen langs de Bosweg. Normaal worden die op het zuiden geplaatst, maar in Garyp komen ze op het oosten en westen, zegt Sytse Bouwer van GroenLeven. ,,We denken op die manier de meeste stroom op te wekken." De locatie is volgens Bouwer ook bijzonder geschikt. ,,Vaak gaat het bij zonneparken om locaties op dure landbouwgrond. Hier wordt een oude stortplaats hergebruikt, die zo een tweede functie krijgt." Als alles goed verloopt, levert het zonnepark aan het einde van dit jaar al energie.

