Politici: leegloop Friezen uit Kamer moet gekeerd Leeuwarden - Vijf van de zes Friese Tweede Kamerleden zijn niet meer kandidaat voor de volgende verkiezingen of zijn al vertrokken. Voor Fryslân is het zaak straks weer minstens zo goed vertegenwoordigd te zijn, waarschuwt Sander de Rouwe (CDA), voormalig Tweede Kamerlid en nu gedeputeerde in Fryslân. ,,Het geheugen is kort in Den Haag." Op basis van inwonertal zouden er voor een goede afspiegeling opnieuw zes Friezen in de Tweede Kamer moeten komen. Vooralsnog staat één Fries op een verkiesbare plaats op de twee concept-kandidatenlijsten die inmiddels bekend zijn. Harry van der Molen, wethouder in Leeuwarden, staat bij het CDA op plaats acht. Bij de SP is de eerste Fries, Statenlid Fenna Veenstra uit Sneek, pas op plaats veertig terug te vinden. Van de andere partijen zijn de lijsten nog niet bekend. Onduidelijk is of het enige Friese Tweede Kamerlid dat door wil, Aukje de Vries (VVD) uit Leeuwarden, op een verkiesbare plek komt. Het CDA en de PvdA zijn de laatste regeerperiodes steeds meer doordrongen geraakt van het belang van regionale spreiding. ,,Voor ons is dat vanzelfsprekend", zegt Bert Kuiper, voorzitter van CDA Fryslân. Om het belang van Friese vertegenwoordiging te onderstrepen, memoreert hij het aquaduct dat in de snelweg A6 aangelegd zou worden, dankzij Kamerlid De Rouwe. ,,Dat werd meteen geschrapt door minister Schultz van Haegen toen de VVD met de PvdA ging regeren. Daardoor investeren we nu fors in een nieuw knooppunt Joure en staat het verkeer een paar kilometer verderop weer stil voor een paar bootjes over de Skarster Rien." Ook bij de PvdA is het volgens vertrekkend Kamerlid Lutz Jacobi tegenwoordig gebruikelijk dat alle regio’s op de lijst vertegenwoordigd zijn. ,,Bij de eerste twintig zal zeker een Fries staan", verzekert ze. Dat staat echter niet garant voor een Kamerlidmaatschap, aangezien de PvdA in de peilingen op negen zetels staat. Veel meer zetels worden in de peilingen voorspeld voor de PVV, D66 en GroenLinks. De PVV selecteert echter vooral op loyaliteit en onbesproken blazoen, terwijl de beide andere partijen bekend staan als Randstadpartij. ,,Dat is ook mijn kritiek op de partij", zegt het Leeuwarder gemeenteraadslid Jan Atze Nicolai, die onlangs nog een vergeefse gooi deed naar het landelijke voorzitterschap van GroenLinks, over de kritiek dat zijn partij bekendstaat als Randstadpartij. ,,Maar dat geldt voor bijna alle partijen. De Haagse politiek is heel Haags geworden. Het Kamerlidmaatschap is verworteld tot een bestuursfunctie op een vierkante kilometer." Nicolai vindt het ,,buitengewoon belangrijk" dat de mensen die weten wat er in de regio speelt, de raadsleden en Statenleden, naar Den Haag komen. ,,Het hele volksvertegenwoordigingsschap speelt zich af in de regio." Nicolai is zelf geen kandidaat-Kamerlid, maar ziet meer dan genoeg geschikte kandidaten voor GroenLinks in Fryslân. De partij leverde in haar ruim 25-jarig bestaan nog nooit een Fries Kamerlid. Het vertrokken Tweede Kamerlid Magda Berndsen, voorzitter van D66 Fryslân, gaat ervan uit dat het landelijk bestuur het belang van regionale vertegenwoordiging wel degelijk inziet. ,,Onze voorzitter komt uit Zeeland, die weet als geen ander hoe belangrijk het is dat geluiden uit de niet-Randstad gehoord worden." Zelf denkt Berndsen dat het heel goed is als er straks ook voor D66 weer een Fries in de Tweede Kamer zit. ,,Ik ben heel erg voor regionale spreiding. Er is toch sprake van specifieke problematiek." Bij D66 stellen leden zichzelf kandidaat bij het landelijk bestuur. Zo werkt het ook bij de VVD. Ton Baas, voorzitter van de VVD-regio Noord, vindt dat de Tweede Kamer een afspiegeling van de maatschappij hoort te zijn. ,,Dat is uitermate belangrijk, uiteraard rekening houdend met kunde, kennis en kwaliteit." De regio Noord doet niet zelf voordrachten. ,,We zijn wel voortdurend op zoek naar talent, bezig met scouten." De ChristenUnie kijkt steeds nadrukkelijker naar regionale spreiding, zegt landelijk partijvoorzitter Piet Adema, die zelf in Drachten woont. ,,Wij zijn niet echt een Randstadpartij, zijn geworteld in de regio. Maar het feit is dat we slechts vijf zetels hebben, dan kun je niet alle twaalf provincies vertegenwoordigen, dus kijken we meer een beetje naar landsdelen. Met Carla Dik en Carola Schouten hebben we natuurlijk al twee Kamerleden die van het platteland komen, die daar feeling mee hebben. Naar de regio wordt heel serieus gekeken." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 september

