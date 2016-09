Economie maandag, 19 september 2016

De Lawei wil geen media bij behandeling arbitragezaak Drachten - De zitting van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over de problemen bij de nieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten vindt plaats achter gesloten deuren. Lawei-directeur Stef Avezaat wil niet dat er buitenstaanders aanwezig zijn bij de zitting, uit vrees dat de aanwezigen hier onbewust door worden benvloed. In september 2014 zegde De Lawei het vertrouwen op in aannemer Van Norel uit Epe, omdat die allerlei fouten zou hebben gemaakt. Met een extra bijdrage van 3,7 miljoen van de gemeente Smallingerland - bovenop de negentien miljoen euro overheidsgeld die het nieuwbouwproject al kostte - maakte het consortium Friso/Koopmans de bouwklus af. In de arbitragezaak, die op 25 en 26 oktober dient in Utrecht, moet worden bepaald waar de oorzaak lag van de problemen en welke partij opdraait voor de meerkosten. De zaak is alleen openbaar als beide partijen instemmen, en Avezaat doet dat dus niet. ,,Er zijn allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat als er media bij is, dat invloed kan hebben op het gedrag van mensen. Ik denk dat het voor De Lawei beter is dat er zo weinig mogelijk ruis kan komen. Daarom zal ik nee zeggen op zon verzoek."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties