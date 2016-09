Regio vrijdag, 16 september 2016

Interne Bijstandsteams scherpen hun skills op oefenboeven Veenhuizen - Oefenboef Derk van der Molen loopt ongedurig rond in het cellenblok van de voormalige gevangenis De Rode Pannen in Veenhuizen. Hij doet zijn helm alvast op: hij mag zo samen met een collegaboef het IBT uit Nieuwegein flink uitlokken en treiteren. Hij heeft er zin in. ,,We gaan houten blokken naar ze gooien. Daarna lopen we de trap op en splitsen we op: kijken of het team dan goed overlegt en ook opsplitst. Uiteindelijk worden we naar beneden en in een ruimte gedreven: ik ga dan op de grond liggen, dan kunnen ze me heel lastig inrekenen", schetst Van der Molen het scenario. Normaal is Van der Molen commandant van een IBT in Ter Apel: hij weet dus wat lastige acties zijn voor de teams. De zeven teams komen uit de penitentiaire inrichtingen (PI’s) van Leeuwarden, Nieuwegein, Nieuwersluis, Ter Apel, Veenhuizen, Zwolle, Zutphen en Arnhem. De laatste twee hebben samen één team gestuurd. De opdrachten worden beoordeeld door instructeurs lichamelijke opvoeding (ILO’s). Die houden tegelijkertijd ook de lichamelijke veiligheid van de oefenboeven in de gaten. Er zijn vandaag vijf opdrachten: een oproer van twee gedetineerden, een soort puzzelopdracht, een tegenwerkende gedetineerde die in en uit een auto moet worden gezet, een agressieve gedetineerde die een andere gedetineerde op de luchtplaats buiten bewustzijn heeft geslagen en een minisurvival. Aan het einde van de dag worden er een nummer een, twee en drie uitgeroepen: de rest eindigt allemaal op plek vier. De dag dient als een soort oefening, kwaliteitscheck en samenwerkingsmogelijkheid. Lees het hele artikel in de papieren krant van 16 september 2016

