Met groen huurhuis de krimp te lijf Drachten - Een huurwoning voor ongeveer 700 euro per maand en dan ook nog gemaakt van organische, dus ecologisch afbreekbaar of te hergebruiken, materialen. Het klinkt als een sprookje, maar het lukt volgens initiatiefnemer Riemer Riemersma van EarthGO! uit Drachten dankzij slim materiaalgebruik en een creatief ontwerp. Ook financierde de provincie Fryslân mee uit het potje Wurkje foar Fryslân. Dankzij de duurzame bouw kon EarthGO! ook een beroep doen op Groenfinanciering, wat een lagere rente betekent. 100 procent biobased zijn de huizen niet, vertelt Riemersma, zelf geboren in Drachtstercompagnie, want voor leidingen is pvc en koper gebruikt. ,,Maar de wanden en de schil om het huis zijn van houtachtig materiaal. Als isolatiemateriaal is cellulose gebruikt." Behalve dat dit ecologisch verantwoorder is dan steen- of glaswol, kunnen de huizen damp-open worden gebouwd. ,,De huizen ademen als het ware. Vocht wordt via de wanden aan het huis onttrokken. Steenwol wordt in folie of een dampscherm verpakt omdat anders binnentrekkend vocht de isolatiewaarde en de materialen aantast. Maar je hebt dan wel mechanische ventilatie nodig." Lees het hele artikel in de papieren krant van 16 september 2016

