Lippenhuizen viert feest: het dorp bestaat 700 jaar Lippenhuizen - ,,Het dorp heeft een rijke historie, ook al zijn er weinig spectaculaire zaken gebeurd", vertelt Paul van Straelen. Van Straelen heeft in de consistorie bij de Piterkerk een expositie ingericht over de geschiedenis van Lippenhuizen. Daarnaast is er vanwege het jubileum een boek geschreven over de geschiedenis van het dorp door Wytse van der Sluis en Fokko Bosker. Hoewel het dorp nu 1300 inwoners telt was het vroeger belangrijker dan Gorredijk, dat tegenwoordig met 7400 inwoners de grootste plek van Opsterland is. Van Straelen: ,,Naast Beetsterzwaag werd er lange tijd ook in Lippenhuizen recht gesproken. Er is zelfs een tijd geweest dat Lippenhuizen zijn eigen burgemeester had." De aanwezigheid van mensen in Lippenhuizen gaat terug tot zon 10.000 jaar geleden. In de buurt van het dorp vond amateurhistoricus Hein van der Vliet in 1939 een vuistbijl van meer dan 10.000 jaar oud. Permanente bewoning van het dorp gaat echter terug tot 700 jaar geleden toen er een aanvraag werd gedaan om een kerk te bouwen in het dorp. ,,Die kerk stond op dezelfde plek als de huidige achttiende-eeuwse kerk." Lees het hele artikel in de papieren krant van 16 september 2016

