Geloof & Kerk vrijdag, 16 september 2016

'Vrouwenbijbel’ verschenen

Gouda - In de Janskerk in Gouda is gisteravond de Vrouwenbijbel gepresenteerd. Dat gebeurde met een programma met lezingen, video, interviews en muziek. Meer dan honderd vrouwen hebben aan de speciale doelgroepbijbel meegewerkt, die als vertaling De Herziene Statenvertaling heeft.

Hoofdredacteur van het project is theologe Hanneke Schaap-Jonker. De Vrouwenbijbel is bedoeld als hulpmiddel bij het Bijbellezen. Omdat vrouwen in het algemeen relationeel zijn ingesteld staat de relatie met God centraal en is veel aandacht voor relaties tussen mensen. Met de uitgave hoopt Royal Jongbloed in Heerenveen 'de Bijbel dichterbij te brengen voor vrouwen, opdat ze groeien in geloofsvertrouwen op de God van de vrouwen die ons voorgingen’.

Bekende vrouwen als Sara, Salome en Maria komen aan bod, maar ook minder bekende als Tachpenes, Rizpa en Oholibama. De uitgave geeft een encyclopedie met 153 lemma’s van deze namen. Er is ook een aanvullende lijst met 105 vrouwen, die geen naam krijgen in de Bijbel, maar wel een identiteit hebben, zoals de dochters van Lot, de weduwe in Zarfath en de zuster van Paulus.

Anne Westerduin, directeur van Royal Jongbloed, bood eerste exemplaren van de Vrouwenbijbel aan, aan onder anderen hoofdredacteur Minella van Bergeijk van het damesblad EVA en een vertegenwoordiger van vrouwenverenigingen. In de Vrouwenbijbel is ook een artikel opgenomen over de leefwereld van vrouwen in de tijd van de Bijbel. Jongbloed heeft ook het voornemen om een speciale Mannenbijbel uit te geven.

De Vrouwenbijbel kost 59,95 euro.

