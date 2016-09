Geloof & Kerk vrijdag, 16 september 2016

CH Leeuwarden laat Valetta in 2018 voorgaan Leeuwarden - De opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is een week na de opening van Valletta 2018. Valletta en Leeuwarden zijn in 2018 samen Culturele Hoofdstad van Europa. Dat Valletta op Malta eerder mag, is in goed overleg gegaan, zegt Lieven Bertels, directeur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De opening in Leeuwarden vindt plaats op 27 januari 2018, op Malta begint het op 20 januari. De organisatie hield gisteren een bijeenkomst voor de regionale media waar journalisten werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond CH2018. Volgens Bertels begint de organisatie steeds meer op stoom te komen en krijgen de veertig, vijfenveertig projecten steeds meer vorm. Toch zullen belangstellenden nog tot na de zomer van 2017 moeten wachten voordat het definitieve programma gepresenteerd wordt. Volgens Bertels is dat noodzakelijk omdat de aandacht van het publiek zo lang mogelijk moet worden vastgehouden. Zou het programma eerder bekend zijn, dan zou de interesse kunnen verflauwen. In het kader van de samenwerking met Valletta wordt mogelijk een van de Friese topevenementen van 2018 ook op Malta opgevoerd. Het gaat om Opera Spanga, komende weken vinden daarover besprekingen plaats op Malta. Ook op andere vlakken krijgt de samenwerking vorm, onder meer via de opleiding D’Drive, die uitwisselingen heeft met een soortgelijke creatieve opleiding op Malta. Over de te verwachten aantallen toeristen is Bertels optimistisch. Vier miljoen zouden er moeten komen. Om dat aantal te halen zijn er nu al vergevorderde gesprekken en afspraken met touroperators in Duitsland. Die verlopen voorspoedig, aldus Bertels. De artistieke invulling van de openingsact op 27 januari 2018 zal worden vormgegeven door Irina Judkovskaja, de artistiek leider van Tryater. Met de Nederlandse Publieke Omroep wordt gesproken over de live-uitzending van de opening. Koning Willem-Alexander is uitgenodigd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties