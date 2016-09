Economie vrijdag, 16 september 2016

Wat ooit heeft gewerkt, kan wéér werken Marum - Situatieschets. Om half zeven in de ochtend arriveert een auto uit Roemenië. De chauffeur heeft de hele nacht gereden en overhandigt aan de poort in Marum een elektronisch paneel aan een medewerker van JC-Electronics. Met handen en voeten volgt een uitleg. Als de Roemeen twee bakken koffie achter de kiezen heeft, krijgt hij een werkend én getest stuk elektronica met op het gehele artikel twaalf maanden garantie. Hij stapt vrolijk zwaaiend weer in de auto. Nog even terugrijden en zijn collega’s kunnen verder met de productie Steeds vaker krijgt de handelaar en reparateur van industriële elektronica in Marum dergelijke 'spoedjes’ als opdracht. Het is een gevolg van het groeiende klantenbestand: inmiddels wordt de maakindustrie in 115 landen bediend. Een koerier vliegt zelfs met apparatuur mee naar Engeland om het af te leveren en te installeren. In de meeste gevallen is er wat meer tijd voor reparatie: eerst wordt een onderdeel uit voorraad toegestuurd en daarna de reparatie gedaan. ,,We geven bijna geen geld uit aan marketing. Puur door hoogwaardige producten te leveren met net een beetje meer, en mond-tot-mondreclame komen klanten terug en krijgen we er nieuwe bij", zegt algemeen directeur Jannes Cruiming (45). Lees het hele artikel in de papieren krant van 16 september 2016

