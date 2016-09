Sport donderdag, 15 september 2016

Geen voetbalfinale voor Witjes en Boersma Rio de Janeiro - Teddy Witjes uit De Knipe en Stefan Boersma uit Joure zijn er niet in geslaagd om met het Paralympische CP voetbalteam de finale te halen. OekraÔne was in de halve finale met 4-0 te sterk. Oranje strijdt nu vrijdag om het brons tegen BraziliŽ of Iran. Ook voor Tristan Bangma was er geen succes. De wielrenner uit Donkerbroek werd samen met zijn piloot Teun Mulder zestiende op de wegtijdrit. Afgelopen weekeinde won het duo op de baan nog goud op de kilometer tijdrit.

