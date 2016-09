Sport donderdag, 15 september 2016

De ontbrekende schakel zat op de bank

Leeuwarden - Niet Michiel Hemmen, niet Martijn Barto, maar Jergé Hoefdraad startte afgelopen vrijdag bij SC Cambuur in het duel met FC Almere City in de spits. Met succes, want hij was met twee assists en een treffer de absolute uitblinker in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd. Zat dé spits, om wie moord en brand werd geschreeuwd in Leeuwarden, dan al die tijd op de bank?

Piet Jan Nauta

Hoefdraad reageert lachend op de vraag of hij dan de ideale spits voor dit Cambuur is. ,,Dat weet ik echt niet, hoor. Vrijdag wel, omdat ik beweeglijk ben en vaak naar het middenveld beweeg. Omdat Almere wil door dekken, komt er ruimte vrij in het centrum voor anderen. Maar ik kan op meerdere posities uit de voeten. Het liefst als een nummer tien, al moet ik zeggen dat ik het vrijdagavond in de punt van de aanval ook best naar mijn zin had."

De teleurstelling van Hoefdraad was groot toen hij bij de eerste competitie wedstrijd op de bank plaats moest nemen. Een invalbeurt van drie minuten kon een nederlaag bij VVV-Venlo niet voorkomen (2-1). ,,Ik rekende er na de voorbereiding op dat ik een basisplek had veroverd. Dat ik op de bank kwam te zitten was een teleurstelling, maar het was aan mij om te laten zien op de trainingen en bij mijn invalbeurten dat ik in de basis thuishoor. De trainer vond dat ik meer aanwezig moest zijn in het veld en dat ik het spel naar mij toe moest trekken."

