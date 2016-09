Regio donderdag, 15 september 2016

Omwoners sceptisch over aanpak N917 Siegerswoude - ,,Ik vind het maar geldsmijterij" zegt Anton van der Hengel uit Siegerswoude, die aan de op te knappen provinciale weg woont. ,,Kijk zelf eens hoe de weg erbij ligt. Die kan toch best nog een tijdje mee? En onveilig? De ongelukken die hier gebeuren komen door te hard rijden. Dat kun je toch niet op een slecht wegdek?" Toch besloot de provincie de N917 tussen Ureterp en Siegerswoude aan te pakken. Er komen stevigere bermen, een nieuwe asfaltlaag en een snelheidsverlaging van 80 naar 60 kilometer per uur. Donkerder gekleurd asfalt aan de zijkanten moet de indruk wekken van een smallere weg zodat er minder hard wordt gereden. Kosten: 1,3 miljoen euro. Maar of het echt veiliger wordt, betwijfelt dorpsgenoot Gerard van der Ham. ,,Er zit een lekkere S-bocht in voor motoren, die geven nog eens extra gas. Die zie je hier vooral in het weekeinde. Dan is er nooit politiecontrole. En de hardrijders zijn vooral mensen uit de buurt. Die kennen de weg op hun duimpje en laten zich niet door donkere stroken van de wijs brengen." De N917 is niet de enige weg die een facelift krijgt. Mede naar aanleiding van een onderzoek van de ANWB maakte de provincie dertig miljoen euro extra vrij voor het veiliger maken van in totaal ruim zeventig wegen, kruispunten en oversteken. Zo worden onder meer de op- en afritten bij Harlingen aangepakt en verdwijnt uit de weg Stiens-Leeuwar het stoplicht, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes die in Siegerswoude een bouwbord kwam onthullen. ,,Na de grote infrastructurele ingrepen als De Haak en de Centrale As pakken we de komende jaren de kleine knelpunten aan." Voor 2020 moeten deze wegen veiliger zijn. Niet alle omwonenden zijn zo sceptisch als Van der Hengel en Van der Ham. André Kloosterman uit Ureterp is blij dat de weg wordt aangepakt, volgens de Noordelijke Rekenkamer de slechtst onderhouden provinciale weg in Fryslân, met de N353 tussen Oudehorne en het Drentse Havelte, ,,Vooral de laatste jaren wordt het steeds drukker. Regelmatig belandt een auto tegen een boom of in de sloot. Met een lagere snelheid zal dat hopelijk voorbij zijn." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 september

