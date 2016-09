Regio donderdag, 15 september 2016

OM wil vijftien miljoen van witwasbankier Leeuwarden - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland wil vijftien miljoen euro crimineel verkregen geld ontnemen van een echtpaar uit Leeuwarden. Dat bleek gisteren op een regiezitting waar de stand van zaken in witwasonderzoek Arville werd toegelicht. Voor zover bekend gaat het om de grootste ontnemingsvordering ooit in Noord-Nederland. Landelijk zijn veel hogere vorderingen bekend, tot vele honderden miljoenen euro’s. De vijftigjarige man en zijn 53-jarige echtgenote uit Leeuwarden worden met een 36-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige inwoner van Gasteren verdacht van handel in hard- en softdrugs, wapenbezit en een gewoonte maken van witwassen. De hoofdverdachte uit Leeuwarden zou fungeren als een soort bank voor de onderwereld. Hij financierde volgens justitie andere criminelen om de drugshandel op gang te houden. Hij ging daarbij heel georganiseerd en professioneel te werk, als een spin in het web, stelt het Openbaar Ministerie. De ontneming is berekend aan de hand van het uitgavenpatroon van het Leeuwarder stel. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 september

