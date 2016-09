Regio donderdag, 15 september 2016

Commissaris Joan Leemhuis met open armen ontvangen Leeuwarden - Waarnemend commissaris van de Koning Joan Leemhuis-Stout maakte gistermiddag kennis met Provinciale Staten. Ze wordt met open armen ontvangen in Fryslân. Voor de zeventigjarige Rotterdamse is Fryslân geen onbekend terrein: ze gaat hier al jaren met vakantie en heeft een huisje in Heeg, waar ze de komende maanden ook gaat wonen. Haar man Willem blijft vanwege werkzaamheden meestal in Rotterdam, beiden zullen af en toe op en neer pendelen. Leemhuis zei dat ze al heeft gemerkt hoeveel statuur de comissaris van de Koning in Fryslân heeft. ,,In de supermarkt in Heeg werd ik er al op aangesproken: 'Jo binne dochs ús nije kommissaris?’", zei ze tegen de Statenleden. ,,Daar krijg ik een warm gevoel van." Ook de Statenleden zijn blij met Leemhuis, als tijdelijke opvolger van haar partijgenoot bij de VVD John Jorritsma. Die is dinsdagavond beëdigd als nieuwe burgemeester van Eindhoven. ,,Dit is de juiste persoon op de juiste plaats", zei Remco van Maurik (PvdA). ,,Ze heeft veel ervaring in het openbaar bestuur en dat is goed voor de verhouding, vanwege de relatieve onervarenheid van Provinciale Staten en het college. En ze heeft contacten in Den Haag. Ik ben onder de indruk van de rust die ze uitstraalt." Leemhuis zei tegen de Statenleden dat ze een ,,boegbeeld, maar tegelijkertijd een stille kracht" wil zijn voor de provincie. CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma heeft er vertrouwen in dat ze daarin gaat slagen. ,,Je merkt dat ze een visie heeft en dat ze naar haar werk kijkt als ambt en niet als persoon. Dat vind ik prachtig." Tjalsma vindt de aanstelling van Leemhuis belangrijk. ,,Het is goed dat er iemand is die de rol van vertrouwenspersoon kan aannemen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 september

