Regio donderdag, 15 september 2016

Honderd kinderfeestjes gered in Drachten Drachten - Je bent jarig, maar je kunt geen feestje geven omdat er thuis geen geld is. Het overkomt jaarlijks zo’n honderd kinderen in de gemeente Smallingerland. Vanaf januari verandert dat: de stichting Kinderfeestje Geven zorgt er samen met de Voedselbank voor dat ook kinderen die opgroeien in armoede hun verjaardag met vriendjes en vriendinnetjes kunnen vieren. ,,Mijn vrouw runt een bedrijfje in verjaardagsfeestjes. Twee jaar geleden verzamelde een meisje alle restjes patat en kroketten. Die had ze nodig voor haar ouders, want omdat zij naar het feestje was gegaan en een cadeau had gegeven, was er die dag geen geld meer voor eten." Jarig Straatsma was er danig van onder de indruk en besloot in actie te komen. ,,Ik wil dat kinderen een kinderfeestje kunnen geven. Anders kunnen ze in een isolement terechtkomen en zelf ook niet meer uitgenodigd worden voor feestjes." Straatsma zette de stichting op, samen met enkele anderen en met hulp van onder meer de Lions. ,,En begrijp me goed, het bedrijf van mijn vrouw staat hier helemaal los van." Een van de partijen die meewerkt is de Voedselbank. ,,Zij hebben de gegevens van de mensen die het erg moeilijk hebben en ook van de kinderen, dus weten zij wanneer die jarig zijn. Zij geven die informatie aan ons door en wij zorgen dat er een doos klaar staat bij de Voedselbank." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 september

