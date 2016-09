Sport woensdag, 14 september 2016

Vrouwen Avanti starten in eredivisie met derby

Stiens - Het vrouwen zaalvoetbalteam van Avanti/Keuning Advocaten begint vrijdagavond aan het avontuur in de eredivisie met de Friese derby tegen Drachtster Boys. Daar moet de formatie van trainercoach Sikko Klaver het opnemen tegen het gelouterde ploeg van Symen Abe Hoekstra, die er de afgelopen drie seizoenen maar niet in slaagde zichzelf op het hoogste niveau te belonen met een prijs. ,,Alles is mogelijk als we een goede dag hebben", zegt Klaver vastberaden.

Hij stond destijds in de jaren tachtig aan de wieg van het zaalvoetbal in Stiens. Zo timmerde het herenteam van Avanti jarenlang aan de weg en schopte het zelfs tot de eredivisie. ,,Maar door de crisis was het niet mogelijk om het team overeind te houden en toen hebben we drie jaar terug de stekker eruit getrokken", zegt Klaver. Maar niet met het idee het zaalvoetbal in Stiens te laten versloeren, want vanaf dat moment werden de kaarten gezet op het vrouwenvoetbal.

,,Dat hebben we drie jaar geleden serieus opgepakt door gerichter te gaan trainen en te proberen het niveau langzaam maar zeker op te krikken. Met het idee om in drie jaar tijd door te stoten naar het hoogste niveau. En dat is gelukt", constateert Sikko Klaver tevreden. Met een tweede plaats in de hoofdklasse achter ...

