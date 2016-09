Regio woensdag, 14 september 2016

Ook Vermilion in Friese schaderegeling Leeuwarden - Gas- en oliebedrijf Vermilion stapt in de onafhankelijke commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Dat betekent dat ook bij gaswinning door Vermilion de eventuele schadeafhandeling voortaan door de commissie afgehandeld wordt. Verder zullen Vermilion en NAM straks nulmetingen uitvoeren bij nieuwe gaswinningsplannen. Als burgers, bedrijven of overheden in Fryslân denken dat gaswinning schade aan hun eigendommen heeft veroorzaakt, zal de onafhankelijke commissie beoordelen of dit inderdaad zo is. Indien de commissie het vermoeden bevestigt, moet de veroorzaker een door de commissie vastgestelde vergoeding betalen. Voorheen moesten partijen bij schade door Vermilion naar de landelijke Technische commissie bodembeweging (Tcbb) stappen. Volgens de provincie Fryslân duurt dat proces langer. De bodemdalingscommissie is sinds 2006 werkzaam voor NAM. Onderdeel van de bodemdalingsovereenkomst van Vermilion is dat er voortaan nulmetingen worden uitgevoerd bij nieuwe gaswinning. Dat gebeurt bij een representatief aantal gebouwen in de buurt van de winlocatie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 14 september.

