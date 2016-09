Sport woensdag, 14 september 2016

Amazone Van der Horst op een derde plaats met Oranje

Rio de Janeiro - Het Nederlandse dressuurteam, met onder andere Friezin Rixt van der Horst (Grou), staat bij de Paralympische Spelen na de vier teamtests in de categorie Grade II voorlopig op een derde plaats. Demi Vermeulen (Zevenaar) en Van der Horst deden goede zaken voor Oranje en staan in de top van het klassement met scores van ruim 71 procent.

De top vier van de teamtest in Grade II ligt binnen zestiende punt van elkaar. Dat belooft de komende dagen nog een mooie strijd om de medailles. Demi Vermeulen liet met een vloeiende en vrijwel foutloze proef een hele goede indruk achter met haar merrie Burberry. Met 71,824 procent staat ze heel dicht achter De Britse Natasha Baker.

Regerend wereldkampioene Van der Horst rijdt haar eerste internationale kampioenschap met Caraat. De negenjarige merrie blonk uit in de stap en staat vierde. ,,Zodra ik de baan in kwam voelde ik een beetje spanning bij Caraat. Het is een heel groot stadion. Het is allemaal nieuw voor Caraat, ze is nog heel onervaren. Wat dat betreft heeft ze het super gedaan." Ook over haar eigen rijden was Rixt tevreden. ,,Ik ben met deze score wel tevreden voor de eerste dag. De komende dagen gaan we er nog een schepje bovenop doen."

In het landenklassement leidt Groot-BrittanniŽ voor Duitsland en Nederland. Maar de competitie is pas halverwege. Het resultaat van de individuele proeven de komende twee dagen komt bij de scores van de teamtests. De drie hoogste scores per land bepalen de medailleverdeling.

