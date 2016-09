Regio woensdag, 14 september 2016

Provincie legt Omrin boete op na storing Leeuwarden - Afvalverwerkingsbedrijf Omrin, eigenaar van de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen, moet 45.000 euro boete betalen aan de provincie Fryslân. De boete is een gevolg van de storing die het afgelopen weekeinde bij de afvaloven plaatsvond. Daarbij viel een zogeheten ID-fan uit, waardoor de oven tijdelijk moest worden stilgelegd en er teveel schadelijke stoffen de lucht in gingen. Daarbij is het bedrijf driemaal in overtreding geweest, aldus gedeputeerde Michiel Schrier. Naast de verhoogde uitstoot is de storing niet tijdig aan de provincie gemeld en daarbij bleven afvalresten langer dan de toegestane vier uur op het rooster smeulen. Daarmee overtreedt Omrin de voorwaarden die zijn opgelegd bij de last onder dwangsom die het bedrijf na de storing in oktober vorig jaar kreeg. Nu het bedrijf weer in de fout is gegaan - al dan niet buiten eigen schuld -, moet een boete betaald worden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 14 september

