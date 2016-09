Regio woensdag, 14 september 2016

Noorden wordt proeftuin voor robotvervoer Appelscha - Noord-Nederland lijkt zich te ontwikkelen tot proeftuin voor zelfrijdend vervoer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu volgt de gisteren gestarte proef met twee zelfrijdende shuttlebusjes in Appelscha met grote interesse. De provincies Fryslān, Groningen en Drenthe zijn inmiddels ook financieel aangehaakt en vervolgen in het Noorden zijn al in de maak. ,,Een nieuwe etappe in de ontdekkingsreis die we met zijn allen aan het maken zijn", zei Robbert Verweij, senior beleidsmedewerker van het ministerie gistermiddag. De proef in Appelscha met een pendeldienst tussen het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en het toeristisch centrum is anders dan andere experimenten met zelfrijdend vervoer in Nederland, zoals de proef op het universiteitsterrein in Wageningen. ,,Dit is geen wetenschappelijk trajectje, maar een proef met echte mensen op de openbare weg. Een landelijke primeur." Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 14 september.

