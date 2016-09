Economie woensdag, 14 september 2016

Grootzand Sneek bruist: leegstand is bijna weggewerkt Jarenlang werd Grootzand in Sneek getekend door leegstand en tegenvallende bezoekersaantallen. Maar tegenwoordig zijn er nauwelijks lege panden te vinden en lijkt de drukte teruggekeerd. Grootzand begint weer te bruisen. ,,Als we zo doorgaan, is dit met twee of drie jaar de belangrijkste straat van Sneek." Joris Hagting, eigenaar van het recent geopende restaurant Aan de Gracht aan het Grootzand in Sneek, is overtuigd van de potentie van Grootzand. Hagting is een van de vele nieuwe ondernemers op het Grootzand, de eeuwenoude gracht in het centrum van Sneek. Volgens hem had de straat altijd veel potentie, maar komt dit er pas sinds kort uit. ,,Iedereen was hier een beetje in slaap gesust, maar er is nieuwe energie. Iedereen is bereid om de schouders eronder te zetten. Je merkt dat iedereen vol passie zit." Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 14 september.

