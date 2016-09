Sport dinsdag, 13 september 2016

Veerman leidt beloften Heerenveen naar winst Heerenveen - Henk Veerman was gisteren van onschatbare waarde voor het belofte-elftal van sc Heerenveen. De lange Volendamse spits had met vier treffers een groot aandeel in de met 6-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen de beloften van Roda JC, de club die de hoofdmacht van trainer Jurgen Streppel zaterdagavond treft in de zesde speelronde van de eredivisie. De overige doelpunten kwamen op naam van invaller Dennis Johnsen en middenvelder Simon Thern.

