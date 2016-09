Regio dinsdag, 13 september 2016

Herfstmaand september steeds meer zomermaand Leeuwarden - De maand september is in de afgelopen decennia flink warmer geworden. Op de ranglijst van warmste septembermaanden in Leeuwarden sinds 1951 staan er zes uit de periode 2000-2016 bij de eerste tien. En dan is de huidige septembermaand nog niet meegerekend. September 2016 gaat voor een topklassering. September wordt de herfstmaand genoemd. Het is de eerste maand van de meteorologische herfst, die op 1 september begon en tot 1 december duurt. De astronomische herfst begint dit jaar op 22 september, wanneer de dag en de nacht precies even lang zijn. September is weerkundig gezien een overgangsmaand. Het kan nog uitzonderlijk heet zijn, maar in de tweede helft van de maand kan ook de eerste nachtvorst zich al aandienen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw lag de gemiddelde etmaaltemperatuur in september op een lager niveau dan tegenwoordig. Over de periode 1951-1960 komt de gemiddelde temperatuur uit op 12,6 graden. Buitengewoon koel was september 1952 met een etmaalgemiddelde van 11,l graden. Lees het hele artikel in de papieren krant van 13 september 2016

