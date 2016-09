Sport dinsdag, 13 september 2016

Heerenveen is nu officieel onderdeel RTC Noord atletiek Leeuwarden - De locatie Heerenveen is, net als de locatie Emmen, per 1 september van dit jaar officieel een onderdeel geworden van het Regionaal Talentcentrum (RTC) Noord atletiek. Naast de vertrouwde locatie in Groningen is het RTC Noord nu dus ook te vinden in de provincies Fryslân en Drenthe. Het talentcentrum heeft momenteel 52 atleten uit Noord-Nederland onder de hoede, die begeleid worden door een zevental trainers. Gisteravond werd op het Willem Alexander Sportcomplex in Groningen door de drie afdelingen van RTC Noord en hun atleten het nieuwe atletiekseizoen op weg naar de wintertraining ingeluid. Een memorabel moment volgens Sybout Wijma van standpunt Heerenveen. ,,Sinds 1 september zijn we er officieel bijgekomen. Dat is goed voor de atletiek in het noorden en ook voor de atleten", aldus Wijma, die in Heerenveen als hoofdtrainer verantwoordelijk is voor de middenbouw (15-22 jaar). De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

