Hartcentra kunnen niet genoeg gespecialiseerd personeel krijgen Leeuwarden - Uit een rondgang van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) blijkt dat meer dan de helft van de hart- en interventiecentra onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft. Door het tekort worden er minder mensen behandeld en worden ingrepen uitgesteld, aldus de vereniging. De NVvC wijt het tekort aan de grote doorstroom naar de intensive care of spoedeisende hulp. Het tekort wordt aangevuld door ingehuurde verpleegkundigen via uitzendbureaus. Volgens uitzendbureau TMI, gespecialiseerd in verplegend personeel, is de vraag naar hartverpleegkundigen in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het MCL heeft tweehonderd fte aan verpleegkundigen in het hartcentrum en zou nog drie of vier hartverpleegkundigen kunnen gebruiken. Volgens woordvoerder Judith Elzinga zijn er nog geen problemen ontstaan, maar was het in de zomer behoorlijk krap met personeel. ,,We hadden negen zwangeren en nog een aantal zieken tijdens de vakantieperiode. Dit is opgelost doordat degenen die er wel waren extra hebben gewerkt. Maar op die momenten wordt het wel heel spannend", aldus Elzinga. Lees het hele artikel in de papieren krant van 13 september 2016

