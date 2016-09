Regio dinsdag, 13 september 2016

Omrin: pluim REC kwam door gebruik bypass

Harlingen - Bij het opstarten van de reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen, na de storing van het afgelopen weekeinde waarbij zaterdagnacht een zogeheten ID-fan (ventilator) uitviel, is twee keer kort de bypass in gebruik geweest. Daardoor was er zaterdagochtend vroeg een rookpluim te zien bij de afvaloven.

Het gebruik van de bypass is omstreden, omdat het doekenfilter van de oven dan niet werkt en de kans op uitstoot van schadelijke stoffen groter is. Op haar website vermeldt Omrin het gebruik van de bypass bij deze storing niet. Wel staat er dat tijdens het proces van afstoken het doekenfilter in gebruik is gebleven.

In een schriftelijke reactie laat Omrin nu weten dat het doekenfilter wel twee keer kort buiten gebruik is geweest: zaterdagochtend tussen 6:08 en 6:19 uur en tussen 7.16 en 7.37 uur. In het eerste geval gebeurde dat omdat de temperatuur in de oven te laag werd en in het tweede geval juist te hoog, waardoor er kans was op brand in het doekenfilter. 'Tijdens deze twee tijdsintervallen is er daarom een rookpluim zichtbaar geweest omdat de bypass is gebruikt´, , aldus het bedrijf.

Volgens woordvoerder Denis Brull is deze informatie niet tegenstrijdig met die op de website, omdat de bypass is gebruikt tijdens het opstarten van de ID-fan en niet tijdens de storing zelf, waarover de informatie op de website gaat. Omrin werkt daarbij aan een backup-systeem, aldus Brull, zodat in geval van een storing hierop overgestapt kan worden. Dan is de bypass niet meer nodig. Dat backup-systeem is echter pas op zijn vroegst in april 2017 gereed.

Wethouder Harry Boon van Harlingen noemt de storing van dit weekeinde bij de REC ,,zeer vervelend", al is hij blij met het feit dat Omrin de storing wel direct heeft gemeld. Boon wil dat de FUMO, verantwoordelijk voor het toezicht op de afvaloven, onderzoekt welke stoffen er uit de pijp naar buiten zijn gekomen.

Reacties: