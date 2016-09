Regio dinsdag, 13 september 2016

Leeuwarder loods geeft geroofde meesterwerken prijs Leeuwarden - Een 37-jarige Leeuwarder blijkt twee kostbare gestolen schilderijen in zijn bezit te hebben. De schilderijen werden in 1999 uit een privťcollectie gestolen bij een gewelddadige roofoverval in Bilthoven. De meesterwerken van de schilders Isaac IsraŽls (1865-1934) en Wouterus Verschuur (1812-1874) stonden in een loods in Leeuwarden. De politie ontdekte ze bij toeval. De twee kunstwerken maakten deel uit van een collectie van zeven werken die in 1999 werden gestolen; vijf werden er jaren geleden al teruggevonden. ,,De twee schilderijen stonden gewoon in een loods, rechtop", aldus woordvoerder Sylvia Sanders van de politie Noord-Nederland. ,,Niet ingepakt of zo. Op het eerste gezicht zijn ze echter nog in prima staat." Hoe de Leeuwarder aan de schilderijen kwam, is nog niet duidelijk, de man wordt daarover nog verhoord. De Leeuwarder werd vorige week woensdag aangehouden door de politie omdat hij mogelijk een wapen bij zich zou hebben. In de auto waarin de man reed, samen met een 24-jarige man uit Rijswijk, werd een stroomstootwapen gevonden. Na de vondst van dat wapen nam de politie ook een kijkje in de woning van de man, en in een loods die hij huurde. Daar werden de twee schilderijen gevonden. De politie trof ook nog drie kilo gedroogde wiet aan. Lees het hele artikel in de papieren krant van 13 september 2016

