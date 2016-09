Economie dinsdag, 13 september 2016

Energie halen uit overgang zout en zoet water is binnen handbereik Breezanddijk - Praktisch is het al langer mogelijk, energie opwekken uit het samenvoegen van zout water en zoet water (blue energy). Het is een technisch gebeuren op de proeflocatie midden op de Afsluitdijk op Breezanddijk, waarbij directeur Rik Siebers met zijn bedrijf REDstack uit Sneek intensief betrokken is. De grote uitdaging is om een installatie te ontwikkelen met onderdelen die langer mee kunnen. Er wordt onder andere ingezet op het ontwikkelen van membranen die minimaal vijf jaar mee kunnen. ,,We werken nu met exemplaren die al anderhalf jaar meegaan. Met een langere levensduur en met prijzen die al sterk zijn gedaald in de afgelopen jaren gaan we toe naar een rendabel systeem." Het project is vorige week uitgeroepen tot een van de tien finalisten voor de verkiezing van Nationaal Icoon. Elke twee jaar kiest het kabinet drie Nationale Iconen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Gisteren en vandaag is de jury bijeen om een oordeel te vellen over de tien genomineerden. Komend najaar worden de titels en bijbehorende prijzen verdeeld. Lees het hele artikel in de papieren krant van 13 september 2016

