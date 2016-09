Sport maandag, 12 september 2016

Schurer wint met 'gekke mannení de eerste krans Marsum - ,,Je ha k‚nsen mei dy gekke mannen", zo zei een stralende Jan Schurer die gisteren in Marsum op de uitnodigingspartij voor heren hoofdklassers zijn eerste krans van het jaar ophaalde. Samen met Dylan Drent en Bauke Triemstra werd het een spannende slotpartij tegen Elgar Boersma, Taeke Triemstra en Patrick Scheepstra. Rynk Bosma Tot twee spellen gelijk was het een kwestie van de glazen bol om te voorspellen wie het zou winnen. Uiteindelijk kondigde de kwaadslag van Scheepstra op 6-6 naderend onheil aan. Plotseling haperde het bij de in de halve finale nog zo overtuigende Scheepstra, terwijl zijn formatieformaat Bauke Triemstra juist een sterke finish had. Op 5-4 en 6-2 retourneerde Triemstra tot in het perk en mocht de jongste Triemstra zich opmaken voor de terechte koningstitel. Schurer zag het allemaal met veel genoegen aan, want de man uit Easterein kampte in de finale met schouderproblemen. Overbelasting zo luidde zijn eigen diagnose want Schurer moest afgelopen week, vol aan de bak. ,,Ik follybalje no yn Snits op reedlik heech nivo en dat betsjut fjouwer kear yn de wike twa oeren trene." En dat was net even te veel voor de ...... De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties