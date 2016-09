Sport maandag, 12 september 2016

Friese parasporters scoren op de baan en in het zwembad Rio de Janeiro - Bangma was euforisch na zijn gouden race. ,,Onze start was geweldig en het doorversnellen was echt super", vond de Friese baanrenner. ,,Daarna is het in een flow gegaan. Ik weet er echt niet zoveel meer van. Wel dat de laatste ronde ongelooflijk pijn deed." Zijn piloot Mulder, die in Londen brons had gepakt op het onderdeel keirin, had van tevoren al gezegd dat een tijd onder de minuut waarschijnlijk goed voor goud zou moeten zijn en dat klopte. ,,Ik was misschien wel meer gespannen dan Tristan", prees de routinier zijn jonge kompaan. ,,De rit voelde meteen goed. Je hoort het publiek en toen ik die tijd zag, dat was ongelooflijk." Alyda Norbruis (Ureterp) zorgde zaterdag ook al voor paralympisch succes voor de baanploeg van de Friese bondscoach Eelke van der Wal (Holwerd). Ze verbeterde haar eigen wereldrecord op de 500 meter tijdrit (C1-3) tot 36,908 en pakte daarmee goud. Norbruis pakte vier jaar geleden zilver op dat onderdeel en was als viervoudig wereldkampioen de favoriet voor de 500 meter tijdrit. ,,Het is mij ding en ik ben blij dat ik heb laten zien wat ik kan. Dit moest voor mij de perfecte race worden om goud te winnen en dat is gelukt." Liesette Bruinsma (Wommels) tekende een dag na haar zestiende verjaardag voor het derde Friese goud. In de finale van de 400 meter vrije slag leidde ze van begin tot einde, al had de ... De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties