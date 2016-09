Sport maandag, 12 september 2016

Opzij, opzij, wij hebben ongelooflijke haast Column Kees Kooman U en ik vormen, vergeleken bij uitverkorenen zoals Max Verstappen, op z’n best de zesjes en zeventjes van de participatiemaatschappij. Voor ons geen files van fans onderweg naar een formule 1-circuit en hooguit - na geduldig stapvoets rijden - een plekje op de tribunes met het gevaar van nekkramp, want zo snel zoeven de uitverkorenen voorbij. Wie twijfelt aan de onwaarschijnlijke populariteit van de jongen, bijna rechtstreeks uit de kinderstoel naar de troon van onaanraakbare kampioen gekatapulteerd, moet eens kijken naar digitale bewijzen. Toets de naam in van zijne hoogheid en je wordt ter plekke omvergeblazen door het aantal hits: 9.340.000. Peildatum 11 september 2016. Ter vergelijking: Dafne Schippers blijft steken op 458.000 vermeldingen en de nog niet zo lang geleden even onaanraakbare Pieter van den Hoogenband (159.000 hits) staat alweer met beide benen stevig op de potgrond van stervelingen die bij het voorbijgaan in een winkelstraat hooguit een herinnering oproepen aan een bijzonder verleden. Zat hij niet onlangs aan tafel bij De wereld draait door als...rapper? Nergens wordt snelheid van modern mensenleven beter gesymboliseerd dan op een racecircuit. In digitale cijfers gemeten twintig keer zo populair als je eigen minister-president, hoe krijgt een supersnelle wizkid het voor elkaar? De eerste biografie, weliswaar gestoeld op veel fotomateriaal, op je achttiende in de 'betere’ boekhandel. Maxje doet wat Matthijs van Nieuwkerk iedere dag propageert. Opzij, opzij, wij hebben ongelooflijke haast. Collega’s spreken niet alleen maar met bewondering over de stuurmanskunst van deze vliegende Hollander. Het is volgens mij de grote aantrekkingskracht van de sport, waarbij alleen kniesoren letten op CO2 en andere nare milieugevolgen. Mooier: een lange neus maken naar de figuur met de zeis en dat in combinatie met sneller vooruitgaan dan veel dieren kunnen, al is het dan geholpen door een huiveringwekkende hoeveelheid gemotoriseerde paardenkrachten. Niki Lauda, gecrasht en bijna levend verbrand in 1976, vroeg zich na een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre in Spa hardop af, of ‘Maxje’ gek was geworden. Het internet ontplofte bijna van verontwaardiging. Was de Oostenrijkse ex-kampioen (444.000 hits) misschien zelf mentaal uit de bocht gevlogen? Zo ga je niet met 'onze’ tienen van de participatiemaatschappij om. Zoveel decibel, zoveel brandstof (1 liter op iedere 1700 meter), zo weinig 'tegengeluid’ en daarom zoveel heldenverering. Max Verstappen, de jongste Grand Prix-winnaar uit de formule 1-geschiedenis en bijgenaamd De Uitverkorene. Ik lees: 'Mentaal ongelooflijk sterk, net zoals alle andere grote coureurs.’ Maar als hij dan eindelijk de pet afzet die alleen hij maar past, zie ik een jongen met jeugdpuistjes die de indruk wekt zich te verontschuldigen voor een 'heiligenstatus’ tegen wil en dank. Reageren? Mail naar sport@frieschdagblad.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties