Sport maandag, 12 september 2016

Sneek Wit Zwart houdt Heerenveen van zich af Heerenveen - Al sinds de tijd van Abe - dus nog voor de Tweede Wereldoorlog - behoren Sneek en Heerenveen tot de grotere namen in het Friese (amateur)voetbal. In de eerste clash sinds twaalf seizoenen trokken de Snekers gistermiddag aan het langste eind: 1-2 Dat de tweestrijd zo lang op het menu ontbrak, had alles te maken met het sportieve verval van Heerenveen in de tweede helft van het vorige decennium. Van eersteklasser naar vijfdeklasser: het was de club onwaardig. Maar zo pijnlijk de jaren van verval, zo vreugdevol waren de jaren na 2010. Van de vijfde klasse naar de hoofdklasse: nooit een saai moment in Heerenveen De prestatiecurve van Sneek Wit Zwart was een stuk minder spectaculair, ofschoon na het indrukwekkende kampioenschap van twee jaar geleden in de hoofdklasse de degradatie vorig seizoen uit de topklasse rauw op het dak van de Waterpoorters viel. Het leidde deze zomer tot een armada van wegtrekkende spelers, met als logische gevolg dat de ambities dit seizoen niet al te hoog zijn. ,,In plakje by de boppeste seis soe al hiel knap węze", aldus Age Hains Boersma. Met een fraaie diagonale kopbal brak de erkend goalgetter, 34 inmiddels, gistermiddag op sportpark Skoatterwâld een kwartier voor tijd de ban voor de gasten. Tot dan toe was Sneek wel de bovenliggende partij geweest, maar ontbrak de finesse in eindpass en afronding. De goal van Boersma was de prelude van een fraai laatste kwart ........ De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

