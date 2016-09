Regio maandag, 12 september 2016

Noordelijke proef met spreekuurrechter Leeuwarden - De Rechtbank Noord-Nederland begint een proef met snelle, mondelinge, laagdrempelige en minder dure rechtspraak. Acht spreekuurrechters gaan proberen met burgers of bedrijven in gesprek tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan wordt er alsnog een vonnis uitgesproken. De kosten zullen de helft van het laagste griffierecht zijn en een advocaat is niet nodig. Het initiatief voor deze nieuwe vorm van rechtspraak komt van de Drentse rechter Ton Lennaerts. De ervaren rechter wil de rechtspraak teruggeven aan de gewone burger. Voor die burger is de rechtspraak bijna onbereikbaar geworden, signaleert hij. ,,Wij zien gewone mensen vrijwel altijd als gedaagde, alsof ze zelf geen problemen hebben. Ze krijgen te maken met onbegrijpelijke formulieren, protocollen, schriftelijke verklaringen, eindeloos lange procedures." Voor de gemiddelde mens is dat al lastig, laat staan voor de twee miljoen laaggeletterden in Nederland. ,,Terwijl de rechtspraak juist dicht bij de mensen zou moeten staan. Het moet er ook om gaan wat de waarheid is, niet dat degene met de slimste advocaten wint." Vooral ontslagkwesties, huurzaken, consumentengeschillen, geldvorderingen, schades en burenruzies lijken geschikt voor de spreekuurrechter. Lennaerts krijgt voor zijn proef subsidie van de Raad voor de Rechtspraak en zal er wetenschappelijk onderzoek aan wijden. De proef zal een jaar duren of honderd zaken beslaan. De Friese rechters Titus Hoogslag, Rob Giltay, Jan Leijten en Arjen van der Meer doen er aan mee. De rechtspraak doet al langere tijd zijn best laagdrempeliger te worden. Zo loopt er een project om vonnissen begrijpelijker te schrijven. Maar lang niet elke proef slaat aan. Zo zijn enthousiast gelanceerde experimenten als een burenrechter en een e-kantonrechter (waarbij over de digitale snelweg werd rechtgesproken) op een fiasco uitgelopen. In tweeënhalf jaar tijd zijn er in beide gevallen maar vier zaken aangedragen. ,,Dat komt onder meer omdat je voor een burenruzie toch eerst weer allemaal digitale formulieren moest invullen. Dat wordt dan bedacht door mensen die niet eerst nagaan hoe de meerderheid van de bevolking leeft. Je kunt wel denken dat iedereen zo is als jezelf, maar héél veel mensen zijn anders." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 12 september

