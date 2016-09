Sport zaterdag, 10 september 2016

Sanne Wevers-effect Leeuwarden - Het Sanne Wevers-effect begint zichtbaar te worden bij gymnastiek- en turnverenigingen in Fryslân. Dat zeggen verschillende verenigingen. Door de gouden medaille die Wevers behaalde op de evenwichtsbalk tijdens de Olympische Spelen lijkt het vooral veel meisjes leuk om ook te gaan turnen. ,,Er melden zich meer meisjes aan om proeflessen te volgen nu’’, vertelt Klaas Kramer van turn- en gymnastiekvereniging WIK-FTC Heerenveen, een club met 250 leden. ,,Het is nog iets te vroeg om te weten of het blijvend is: na een paar proeflessen worden ze pas echt lid. Maar het lijkt veelbelovend.’’ Ook Lieuwe Bergstra merkt het effect. Hij is leiding bij de tweehonderd leden tellende gymnastiekvereniging De Stanfries in IJlst en ook voorzitter van rayon Zuid-West (Fryslân) en voorzitter van de technische commissie turnen heren district Noord bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. ,,De afgelopen jaren merken veel sportverenigingen dat het ledental slinkt. Dus als je stabiel blijft, doe je het al goed. Dit jaar blijven we niet alleen stabiel, maar stijgt het ledental misschien wel met tien leden. Vlak na het goud van Sanne probeerden de kleine meisjes bij ons allemaal zo’n pirouette op de balk: fantastisch." Lees het hele artikel in de papieren krant van 10 september 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties