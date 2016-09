Regio zaterdag, 10 september 2016

Landweer-machine is niet voor Auke de Sloper Leeuwarden - ,,Tja. Zo’n mooie machine laat je natuurlijk niet naar Auke de Sloper gaan." Piet van der Wal, lid van de historische vereniging Aed Levwerd en raadslid in Leeuwarden, staat aan de Keizersgracht te kijken hoe de grote stoommachine van een dieplader wordt gehaald. ,,Kijk, hij stond altijd in de hal van de hts aan de Vondelstraat. Ik geloof dat het in 2010 was toen ik hoorde dat er geen plek meer voor de machine was." Van der Wal nam contact op met Hylke Wierda van de Stichting Gerben van der Kooi voor Industrieel Erfgoedbeheer en die had wel oren naar de Landweer stoommachine uit 1897. Maar een plek had Wierda ook niet, en dus werd de machine gedemonteerd, naar Sjoerd Meijer in Sint Jacobiparochie gebracht, waar hij werd gerestaureerd en tentoongesteld. ,,Nu is de machine ook weer zwart, zoals ze was. Toen ze - want stoommachines als deze zijn vrouwelijk - in de hts stond, was ze helemaal rood geschilderd, dat was een eis van de architect van de school. De machine moest dezelfde kleur hebben als de deuren in het gebouw", verhaalt Van der Wal. Lees het hele artikel in de papieren krant van 10 september 2016

