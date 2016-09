Regio zaterdag, 10 september 2016

Nieuwe Akademy is klaar voor de toekomst Leeuwarden - Onder begeleiding van een Fries blaaskwintet sloot prinses Laurentien gisteren de oude ingang en opende zij de nieuwe. ,,De oude ingang viel niet zo op", vertelt Jos Tjal-sma, hoofd algemene zaken bij de Fryske Akademy. ,,Het kwam geregeld voor dat bezoekers voorbij de oude deur liepen en de ingang niet konden vinden. De oude Akademy had een gesloten karakter. Dit is met de nieuwe ingang toegankelijker geworden." De nieuwe entree zit in het markante hoekpand met de ingemetselde wapenschilden uit 1958. Voorheen stond hier het koetshuis van Antoine Coulon. Coulon was hofbouwmeester van de Friese stadhouder en liet in 1713 het Coulonhuis bouwen, waar de Akademy in 1938 haar activiteiten begon. De panden achter het voormalige koetshuis aan de Groeneweg waren vervallen, waardoor hier nieuwbouw moest komen. Architect Jo Janssen heeft gekozen voor een combinatie van nieuwbouw en verbouw. Zo is de voormalige gereformeerde kerk uit 1887, It Aljemint, blijven staan. Het gebouw is van buiten op een moderne wijze geďsoleerd: er is een schil van leisteen omheen gebouwd. De architect heeft geprobeerd zo veel mogelijk oorspronkelijke elementen in het interieur ongemoeid te laten. Lees het hele artikel in de papieren krant van 10 september 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties